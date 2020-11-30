Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 29 ноября было устранено 15 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Северина Потоцкого/ул. Михаила Водяного (Щербакова), ул. Садовая (Чубаря), 6, ул. Самсоновская (Крупской), 43-45, ул. Гвардейцев Широнинцев, 11-в, пр. Петра Григоренко, 13, проезд Коммунальный, 10, пр. Победы, 77-б, ул. Юрия Парашука (Минайленко), 61, ул. Регистраторская, 28, пер. Шаповаловский, 8, пер. Цигаревский, 9, ул. Кузнечная, 42, ул. Афанасьевская, 144, пр. Победы, 48, ул. 23 Августа, 31-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
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В первый день зимы погоду на Харьковщине будет определять западная периферия мощного Сибирского антициклона, благодаря которому начнется снижение температуры.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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