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30.11.2020  12:43   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 29 ноября было устранено 15 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Северина Потоцкого/ул. Михаила Водяного (Щербакова), ул. Садовая (Чубаря), 6, ул. Самсоновская (Крупской), 43-45, ул. Гвардейцев Широнинцев, 11-в, пр. Петра Григоренко, 13, проезд Коммунальный, 10, пр. Победы, 77-б, ул. Юрия Парашука (Минайленко), 61, ул. Регистраторская, 28, пер. Шаповаловский, 8, пер. Цигаревский, 9, ул. Кузнечная, 42, ул. Афанасьевская, 144, пр. Победы, 48, ул. 23 Августа, 31-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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