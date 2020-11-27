Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 27 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)
27.11.2020  08:41   

Где в Харькове не будет воды 27 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


//Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Луи Пастера, 179 (п. №1, стояк) до 20:00 27 ноября.

Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-б (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 102-б (п. №3, стояк) до 20:00 27 ноября.

Новобаварский район:
ул. Новохатская (Красных Старшин) (ч/с), ул. Конторская (Краснооктябрьская) (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 155, 155-а, 161, 167, 169, 171, 173, 175, ул. Дудинской (Нариманова), 4, пер. Болгарский, 2, 2-а до 20:00 27 ноября.

Слободской район:
ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк) до 20:00 27 ноября.

Холодногорский район:
ул. Ильинская, 67 (п. №4, стояк), ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №5) до 20:00 27 ноября.

Шевченковский район:
ул. Космическая, 11 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 52 (п. №3), пр. Победы, 74-б (п. №1, стояк), ул. Архитекторов, 24 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 16 (п. №2, стояк), ул. Минская (ч/с), ул. Юрия Шевелёва (Красного Летчика) (ч/с), ул. Шекспира, 12 до 20:00 27 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков, отключение, порыв, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.11 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал) 26.11 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал) 26.11 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 26 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 