Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 25 ноября было устранено 22 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Грицевца, 48, ул. Генерала Момота (3-го Интернационала), 8, ул. Шишковская, 37, ул. Солнечногорская, 98, пр. Академика Курчатова, 12-в, пер. 2-й Лесопарковский, 4, ул. Академика Павлова, 142-144, ул. Спортивная, 9, ул. Алма-Атинская, 27, пр. Любови Малой (Постышева), 16, ул. Григоровская, 70, ул. Михайловская, 1, ул. Биологическая, 6-8, ул. Кузнечная, 34, ул. Абразумовская, 8, ул. Актюбинская, 31-33, ул. Большая Панасовская (Котлова), 224, ул. Сергея Борзенко, 3, ул. Маршала Малиновского, 10/14, ул. Клочковская, 197, пр. Науки (Ленина), 31, ул. Лопанская, 31.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Если ситуация позволяет, плывите по течению, и вы получите массу положительных эмоций, которых вам с лихвой хватит на всю неделю.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
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