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26.11.2020  12:12   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 25 ноября было устранено 22 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Грицевца, 48, ул. Генерала Момота (3-го Интернационала), 8, ул. Шишковская, 37, ул. Солнечногорская, 98, пр. Академика Курчатова, 12-в, пер. 2-й Лесопарковский, 4, ул. Академика Павлова, 142-144, ул. Спортивная, 9, ул. Алма-Атинская, 27, пр. Любови Малой (Постышева), 16, ул. Григоровская, 70, ул. Михайловская, 1, ул. Биологическая, 6-8, ул. Кузнечная, 34, ул. Абразумовская, 8, ул. Актюбинская, 31-33, ул. Большая Панасовская (Котлова), 224, ул. Сергея Борзенко, 3, ул. Маршала Малиновского, 10/14, ул. Клочковская, 197, пр. Науки (Ленина), 31, ул. Лопанская, 31.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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