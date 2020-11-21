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21.11.2020  10:57   

Где в Харькове не будет воды 21 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
пр. Жуковского, 1(п. №1) до 17:00 21 ноября., ул. Рудика, 5 (п. №2) до 20:00 20 ноября.

Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №2, стояк) до 20:00 21 ноября.

Немышлянский район:
шоссе Салтовское, 242, 244, 246, ул. Амосова, 11 до 20:00 21 ноября.

Новобаварский район:
ул. Власенко, 22 (п. №3, стояк), ул. Большая Гончаровская (ч/с), ул. Большая Гончаровская, 3, 7, 11, ул. Маршала Конева, 6, 8, 12, 14 до 20:00 21 ноября.

Слободской район:
ул. Оренбургская (ч/с), ул. Оренбургская, 4 до 20:00 21 ноября.

Холодногорский район:
ул. Благовещенская (К. Маркса), 38-е (п. №1, стояк), ул. Ильинская, 67 (п. №4, стояк) до 20:00 21 ноября.

Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 23 до 17:00 21 ноября;
ул. 23 Августа, 22 (п. №3, спаренный стояк), ул. Есенина, 7 (п. №3, спаренный стояк), ул. Минская (ч/с), пер. Отакара Яроша, 13, ул. Новомирная (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Казахстанская (ч/с), пер. Товарищеский (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Товарищеская (ч/с), пер. Минский (ч/с), ул. Клочковская, 226, 226-б, 237, 261, ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64, 66, пр. Победы, 54-а-б, 56, 58, 58-а, 60, 60-а, пр. Людвига Свободы, 35-а-б, 39, 39-а-б до 20:00 21 ноября.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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