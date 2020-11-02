Главная Новости ЖКХ Взрыв газа под Харьковом: коммунальщики отчитались, сколько домов подключили к трубе (Оперативная сводка)
02.11.2020  11:36   

Взрыв газа под Харьковом: коммунальщики отчитались, сколько домов подключили к трубе (Оперативная сводка)

Сотрудники АО «Харьковгаз» продолжают работы по восстановлению газоснабжения в населенных пунктах, которые были отключены от газоснабжения в результате взрыва на ГРП № 52 в с. Березовское


// Харьковгаз

По состоянию на 7:00 2 ноября газоснабжения восстановлено 2840 абонентам.

Осталось подключить 1186 абонентов.

Работы продолжаются.

Об этом сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

Тэги:  взрыв, отключение, подключение, харьковгаз, харьков
 
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