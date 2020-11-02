Взрыв газа под Харьковом: коммунальщики отчитались, сколько домов подключили к трубе (Оперативная сводка)

Сотрудники АО «Харьковгаз» продолжают работы по восстановлению газоснабжения в населенных пунктах, которые были отключены от газоснабжения в результате взрыва на ГРП № 52 в с. Березовское
По состоянию на 7:00 2 ноября газоснабжения восстановлено 2840 абонентам.
Осталось подключить 1186 абонентов.
Работы продолжаются.
Об этом сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром ожидается мелкий дождь, который днем наберет силу, но ближе к вечеру начнет затихать.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
влажность:
давление:
ветер: