30.10.2020 11:16

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 29 октября было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Академическая, 1, въезд 4-й Исаевский/ул. Исаевская, пр. Тракторостроителей, 107-б, ул. Амосова, 25, Григоровское шоссе (Комсомольское), 88, ул. Диканевская, 40-а, Белгородское шоссе/ул. Деревянко, ул. Новгородская, 6-а, ул. Деревянко, 38-40, ул. Клочковская, 342, ул. Коцюбинского, 12.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.