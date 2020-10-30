Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)
30.10.2020  11:16   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 29 октября было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Академическая, 1, въезд 4-й Исаевский/ул. Исаевская, пр. Тракторостроителей, 107-б, ул. Амосова, 25, Григоровское шоссе (Комсомольское), 88, ул. Диканевская, 40-а, Белгородское шоссе/ул. Деревянко, ул. Новгородская, 6-а, ул. Деревянко, 38-40, ул. Клочковская, 342, ул. Коцюбинского, 12.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 30 октября. Список адресов (Харьковводоканал) 29.10 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал) 29.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 29 октября. Список адресов (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 