Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 29 октября было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Академическая, 1, въезд 4-й Исаевский/ул. Исаевская, пр. Тракторостроителей, 107-б, ул. Амосова, 25, Григоровское шоссе (Комсомольское), 88, ул. Диканевская, 40-а, Белгородское шоссе/ул. Деревянко, ул. Новгородская, 6-а, ул. Деревянко, 38-40, ул. Клочковская, 342, ул. Коцюбинского, 12.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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