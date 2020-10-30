Где в Харькове не будет воды 30 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Героев Труда, 12-б (п. №4, стояк), ул. Чернышевская, 88 (стояк) до 20:00 30 октября;
ул. Дружбы Народов, 267 (п. №10) до 20:00 31 октября.
Московский район:
ул. Академика Павлова, 162-а (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (стояк), пр. Московский (ч/с) до 20:00 30 октября.
Немышлянский район:
ул. Олимпийская, 23 до 20:00 30 октября.
Новобаварский район:
ул. Селянская, 34, пр. Ново-Баварский (Ильича), 11/13 (п. №3) до 20:00 30 октября.
Слободской район:
ул. Ньютона, 111-а (п. №2, стояк) до 20:00 30 октября.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 12 (стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №5), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Красная роза (ч/с), ул. Клочковская, 342 до 20:00 30 октября.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
влажность:
давление:
ветер: