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29.10.2020  15:49   

В Киевском районе ремонтируют сеть водоотведения (Горсовет)

Аварийно-восстановительные работы проводятся по адресу ул. Тахиаташская, 9.


//city.kharkov.ua
Как сообщил заместитель директора комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Игорь Вороненко, на этом участке ремонтируют трубопровод диаметром 200 мм глубиной залегания 6 м. Эта сеть была введена в эксплуатацию еще в 1961 году. Она отводит стоки от близлежащих домов и объектов социальной инфраструктуры.
 
«Из-за глубины залегания сети и водонасыщенных грунтов ремонт проходит в затрудненных условиях. Соответственно усложняются методы проведения работ и длительность их выполнения. Каждый день на объекте задействовано 7-8 единиц техники и 2-3 аварийные бригады. Ремонт планируется завершить через две-три недели. На время проведения работ водоснабжение не отключают», - сообщил Игорь Вороненко. 
 
По словам начальника участка по ремонту сетей канализации комплекса «Харьковводоотведение» Вячеслава Языкова, техника не достает на глубину 6 м, поэтому приходится выполнять много работ вручную. Для безопасного проведения работ коммунальщики используют металло-деревянное крепление с обустройством и установкой водопонижения.
 
Также Игорь Вороненко отметил, что для предупреждения аварий на предприятии ежегодно выполняют перекладку и санацию большого количества канализационных сетей. Так, в прошлом году было переложено 2,8 км сетей, в этом году уже заменили 3 км, и работы продолжаются.  Кроме того, прочистили 450 км сетей и отремонтировали 602 колодца. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  водоотведение, ремонт, харьков, коммунальщики
 
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