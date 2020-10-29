Взрыв на подстанции под Харьковом: Восстановление газоснабжения отложили (ХОГА)

Задкржку подключения объясняют необходимостью поквартирного/подомового обхода, чтобы обеспечить максимальную безопасность потребителей.
В Дергачевском районе Харьковской области отложили подачу газа после взрыва на подстанции до 30 октября, сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации со ссылкой на данные РГА.
"Все починили, технические возможности подключить есть, но теперь проводят подомовой обход - перед пуском необходимо проверить. Не все люди дома, поэтому отложили пуск на завтра, вечером газовики обойдут дома, в которых еще не попали", - отметили в ОГА.
Как сообщалось ранее , в Харьковской области 28 октября около 11:47 в полицию поступило сообщение диспетчера ГСЧС о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания . Задымления составило около 200 кв. м.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
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