29.10.2020 15:25

Взрыв на подстанции под Харьковом: Восстановление газоснабжения отложили (ХОГА)

Задкржку подключения объясняют необходимостью поквартирного/подомового обхода, чтобы обеспечить максимальную безопасность потребителей.



://kharkivoda.gov.ua/news

В Дергачевском районе Харьковской области отложили подачу газа после взрыва на подстанции до 30 октября, сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации со ссылкой на данные РГА.

"Все починили, технические возможности подключить есть, но теперь проводят подомовой обход - перед пуском необходимо проверить. Не все люди дома, поэтому отложили пуск на завтра, вечером газовики обойдут дома, в которых еще не попали", - отметили в ОГА.

Как сообщалось ранее , в Харьковской области 28 октября около 11:47 в полицию поступило сообщение диспетчера ГСЧС о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания . Задымления составило около 200 кв. м.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.