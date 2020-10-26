26.10.2020 11:01

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 25 октября было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Пушкинская, 26, ул. Врубеля (Луначарского), 76, ул. Цитовская, 22, ул. Галушкинская, 6, ул. Игоря Муратова (Тинякова), 7, пер. 1-й Орский, 11.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.