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26.10.2020  11:01   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 25 октября было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Пушкинская, 26, ул. Врубеля (Луначарского), 76, ул. Цитовская, 22, ул. Галушкинская, 6, ул. Игоря Муратова (Тинякова), 7, пер. 1-й Орский, 11.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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