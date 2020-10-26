Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 25 октября было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Пушкинская, 26, ул. Врубеля (Луначарского), 76, ул. Цитовская, 22, ул. Галушкинская, 6, ул. Игоря Муратова (Тинякова), 7, пер. 1-й Орский, 11.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
влажность:
давление:
ветер: