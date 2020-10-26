26.10.2020 09:17

Где в Харькове не будет воды 26 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Героев Труда, 12-г (п. №1, стояк) до 20:00 26 октября;

ул. Дружбы Народов, 223, ул. Леся Сердюка, 38, 44, 48/2, 46 до 20:00 27 октября.



Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 23-а (п. №4, стояк) до 17:00 26 октября.



Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №6, стояк) до 17:00 26 октября.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №14, стояк) до 20:00 26 октября.



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 250/2 (п. №1, спаренный стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 193 (п. №3, спаренный стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №3, стояк) до 20:00 26 октября.



Шевченковский район:

ул. Мирная, 11, ул. Архитекторов, 30 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 57 (п. №1пр, стояк), пр. Победы, 76 (п. №12), пр. Людвига Свободы, 40-б (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №3, стояк), пр. Победы, 71-б (п. №2, стояк) до 20:00 26 октября.