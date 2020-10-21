21.10.2020 08:31

Где в Харькове не будет воды 21 октября (Харьковводоканал)

В части домов города временно прекращено водоснабжение.



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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Лермонтовская, 28 (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 12-е (п. №2, стояк), ул. Лермонтовская, 28 (п. №2) до 20:00 21.10.20 г., ул. Барабашова, 30, 32, 32-а, ул. Валентиновская (Блюхера), 24-а, ул. Академика Павлова, 132-д до 23:00 21.10.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 2(п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 19 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 89 (спаренный стояк) до 20:00 21.10.20 г., пер. Шевченковский (ч/с), пер. Ладыгина (ч/с), въезд Ладыгина (ч/с), ул. Муромская (ч/с), пер. Муромский (ч/с), проезд Дунаевского (ч/с), ул. Чернивецкая (ч/с) до 23:00 21.10.20 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 103 (п. №2, стояк) до 20:00 21.10.20 г.

Основянский район:

ул. Кооперативная, 22 (п. №2) до 20:00 21.10.20 г.

Слободской район:

ул. Зерновая, 53-а (п. №2) до 20:00 21.10.20 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 54 (п. №1, стояк), ул. Славянская, 4-а (п. №1, стояк) до 20:00 21.10.20 г.

Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 40 (п. №1-3), пр. Людвига Свободы, 35-а (п. №1), ул. Ахсарова, 5 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 101-а (п. №3) до 20:00 21.10.20 г.