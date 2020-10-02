Харьков исключили из списка городов-должников, где могут вовремя не включить отопление (НАФТОГАЗ)

Нафтогаз опубликовал список городов-должников, где может не начаться отопительный сезон вовремя
Жители Харьковщины задолжали 3 млрд грн за тепло, 2 млрд грн - за газ.
Отмечается, что проблемы со своевременным стартом отопительного сезона могут начаться из-за долгов компаний-теплопоставщиков.
"Учредители предприятий теплоэнергетики, среди которых большинство – местные органы самоуправления, должны серьезно отнестись к проблеме критических долгов производителей тепловой энергии, ведь из-за них в 56 населенных пунктах могут возникнуть проблемы со своевременным стартом отопительного сезон",
– говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что полностью или частично сняли риски старта отопительного сезона в: Мариуполе, Калуше, Киеве, Николаеве, Беляевке, Одессе, Харькове, Каховке; Шепетовке.
Список населенных пунктов:
Вместо споров постарайтесь найти общие интересы, установив личный контакт. Тогда возникшие симпатии склонят на вашу сторону гораздо лучше любых аргументов и доводов.
Первые по-настоящему осенние выходные: прохладно, пасмурно и временами дожди.
Каждую первую пятницу октября отмечается пусть и неофициальный, зато международный праздник улыбок.
влажность:
давление:
ветер: