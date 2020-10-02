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02.10.2020  13:51   

Харьков исключили из списка городов-должников, где могут вовремя не включить отопление (НАФТОГАЗ)

Нафтогаз опубликовал список городов-должников, где может не начаться отопительный сезон вовремя


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Национальная акционерная компания "Нафтогаз" опубликовала перечень городов, где отопительный сезон оказался под угрозой срыва.  Об этом сообщает пресс-служба компании.

Жители Харьковщины задолжали 3 млрд грн за тепло, 2 млрд грн - за газ.

Отмечается, что проблемы со своевременным стартом отопительного сезона могут начаться из-за долгов компаний-теплопоставщиков.

"Учредители предприятий теплоэнергетики, среди которых большинство – местные органы самоуправления, должны серьезно отнестись к проблеме критических долгов производителей тепловой энергии, ведь из-за них в 56 населенных пунктах могут возникнуть проблемы со своевременным стартом отопительного сезон",
– говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что полностью или частично сняли риски старта отопительного сезона в: Мариуполе, Калуше, Киеве, Николаеве, Беляевке, Одессе, Харькове, Каховке; Шепетовке.

Список населенных пунктов:

 

Источник:   Нафтогаз
 Тэги:  отопление, цена, газ, тарифы, харьков
 
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