Харьков исключили из списка городов-должников, где могут вовремя не включить отопление (НАФТОГАЗ)

02.10.2020 13:51

Нафтогаз опубликовал список городов-должников, где может не начаться отопительный сезон вовремя

Жители Харьковщины задолжали 3 млрд грн за тепло, 2 млрд грн - за газ.

Отмечается, что проблемы со своевременным стартом отопительного сезона могут начаться из-за долгов компаний-теплопоставщиков.

"Учредители предприятий теплоэнергетики, среди которых большинство – местные органы самоуправления, должны серьезно отнестись к проблеме критических долгов производителей тепловой энергии, ведь из-за них в 56 населенных пунктах могут возникнуть проблемы со своевременным стартом отопительного сезон",

– говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что полностью или частично сняли риски старта отопительного сезона в: Мариуполе, Калуше, Киеве, Николаеве, Беляевке, Одессе, Харькове, Каховке; Шепетовке.

Список населенных пунктов: