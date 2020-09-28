ВИДЕО: Харковские ОСМД не смогут уклониться от заключения договоров на обслуживание внутридомовых газовых сетей (UBR)

Управляющие не хотят брать на себя дополнительную ответственность за безопасность харьковских домов, которую на них взваливает харьковгаз, и пускают ситуацию на самотек - закон не работает.
Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) или управляющие компании должны заключать договоры на обслуживание внутридомовых газовых сетей, но, как правило, этого не делают и пускают ситуацию на самотек. Об этом рассказал UBR.ua глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов.
По его словам, безопасность в многоквартирных домах в первую очередь гарантируется самими потребителями и соблюдением ими правил безопасности при обращении с газом.
Таким образом газопоставляющие компании хотят сбросить себя ответсвенность за безопасную эксплуатацию на жильцов домов, «по тихому» приватизировав право на пользование газопроводами, которые, в свое время, были подведены на средства тех же потребителей.
"Операторы ГРС (газораспределительных сетей, – ред.) ежегодно собирают специальные семинары для потребителей, занимаются образовательно-пропагандистской программой в регионах с точки зрения безопасного использования газа в быту", – рассказал Сенектутов.
Однако намного более проблемный вопрос – кто должен обслуживать внутридомовые газовые сети. Согласно законодательству, эта обязанность лежит на совладельцах многоквартирного дома, которые либо в качестве ОСМД, либо делегируя полномочия управляющей компании (ЖЭК), обязаны заключить договоры с одной из компаний, которая имеет право на обслуживание таких сетей.
"Есть вопрос коллективного собственника – это все совладельцы, если организовались в ОСМД или уполномочили управляющую компанию. Фактически они должны уполномочить кого-то из совладельцев на заключение договора. Эта услуга не является монопольной. Есть компании, которые имеют необходимые разрешения от Гоструда на выполнение этих работ, и совладельцы должны определиться, кто будет обслуживать эти газовые сети", – считает Сенектутов.
Однако процент от всех многоквартирных домов, заключивших такие договоры с облгазами или другими специализированными компаниями, крайне низкий, вследствие чего внутридомовые сети, как правило, не обслуживает вообще никто, что и провоцирует аварийные ситуации. Эту проблемы, считают в ассоциации, необходимо решать на законодательном уровне.
Напомним, облгазы также констатируют, что украинцы переплачивают за транспортировку газа из-за изношенности сетей. При этом первоклассные газовщики разбегаются из-за мизерных зарплат.
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