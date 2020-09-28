Где в Харькове не будет воды 28 сентября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Луи Пастера, 361 (п. №1, стояк) до 17:00 28 сентября.
Киевский район:
ул. Горького (пос.Лесной) (ч/с), ул. Молодежная (пос.Лесной) (ч/с), пос. Лесной (ч/с), ул. Старошишковская, 4 (п. №1, стояк), ул. Продольная (Киев.), 1-а (п. №3, стояк), ул. Сумская, 26 (п. №1, стояк) до 20:00 28 сентября.
Московский район:
ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 28 сентября.
Немышлянский район:
проезд Стадионный, 4 (п. №3, стояк) до 17:00 28 сентября.
Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №14), ул. Дизельная, 1-6 (п. №1) до 20:00 28 сентября.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 28 сентября.
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 15 (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 28 сентября.
Отличное время, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.
влажность:
давление:
ветер: