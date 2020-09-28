Где в Харькове не будет воды 28 сентября. Список адресов (Харьковводоканал)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 28 сентября Отличное время, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 29 сентября (РЕДПОСТ) В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.