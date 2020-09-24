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24.09.2020  09:00   

Где в Харькове не будет воды 24 сентября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пер. Северный, 5 (п. №2, стояк, спаренный стояк) до 20:00 24 сентября.

Киевский район:
ул. Ямская (ч/с), пл. Конституции, 20 до 20:00 24 сентября;
ул. Героев Труда, 12-е (п. №3, стояк) до 20:00 25 сентября.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №8, стояк) до 17:00 24 сентября;
ул. Академика Павлова, 140-а (п. №1) до 20:00 24 сентября.

Немышлянский район:
пр. Московский, 222 (п. №3, стояк) до 20:00 24 сентября.

Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), пр. Героев Сталинграда, 177-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 24 сентября.

Холодногорский район:
ул. Сергея Борзенко, 9/1, ул. Холодногорская, 5, ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк), ул. Огаревская, 16 (п. №2) до 20:00 24 сентября;
ул. Ильинская, 63 (п. №5, стояк) до 20:00 25 сентября.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 24 сентября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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