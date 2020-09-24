Где в Харькове не будет воды 24 сентября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пер. Северный, 5 (п. №2, стояк, спаренный стояк) до 20:00 24 сентября.
Киевский район:
ул. Ямская (ч/с), пл. Конституции, 20 до 20:00 24 сентября;
ул. Героев Труда, 12-е (п. №3, стояк) до 20:00 25 сентября.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №8, стояк) до 17:00 24 сентября;
ул. Академика Павлова, 140-а (п. №1) до 20:00 24 сентября.
Немышлянский район:
пр. Московский, 222 (п. №3, стояк) до 20:00 24 сентября.
Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), пр. Героев Сталинграда, 177-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 24 сентября.
Холодногорский район:
ул. Сергея Борзенко, 9/1, ул. Холодногорская, 5, ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк), ул. Огаревская, 16 (п. №2) до 20:00 24 сентября;
ул. Ильинская, 63 (п. №5, стояк) до 20:00 25 сентября.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 24 сентября.
День предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот День посвящён проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.
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