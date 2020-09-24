24.09.2020 09:00

Где в Харькове не будет воды 24 сентября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пер. Северный, 5 (п. №2, стояк, спаренный стояк) до 20:00 24 сентября.



Киевский район:

ул. Ямская (ч/с), пл. Конституции, 20 до 20:00 24 сентября;

ул. Героев Труда, 12-е (п. №3, стояк) до 20:00 25 сентября.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №8, стояк) до 17:00 24 сентября;

ул. Академика Павлова, 140-а (п. №1) до 20:00 24 сентября.



Немышлянский район:

пр. Московский, 222 (п. №3, стояк) до 20:00 24 сентября.



Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), пр. Героев Сталинграда, 177-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 24 сентября.



Холодногорский район:

ул. Сергея Борзенко, 9/1, ул. Холодногорская, 5, ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк), ул. Огаревская, 16 (п. №2) до 20:00 24 сентября;

ул. Ильинская, 63 (п. №5, стояк) до 20:00 25 сентября.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 24 сентября.