23.09.2020 16:59

Харьков обеспечен газом на новый отопительный сезон (Горсовет)

Город Харьков заключил все необходимые договоры с НАК «Нефтегаз Украины» на получение природного газа для отопления в предстоящем отопительном сезоне.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 23 сентября 2020 года, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев.

«Проблем с поставками газа быть не должно», - подчеркнул руководитель предприятия.

В целом о готовности города к отопительному сезону рассказал директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач. По его словам, из 7849 жилых домов коммунальной формы собственности в городе Харькове к новому отопительному сезону подготовлено 7802 (99%), а также 536 из 766 домов (70%) ЖК, ЖСК и ОСМД. Общий объем финансирования на подготовку жилищного фонда составил более 146 млн грн.

КП «Харьковские тепловые сети» в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период подготовило восемь районных котельных, 244 квартальных и локальных котельных, 297 центральных и индивидуальных тепловых пунктов, а также 982 км теплосетей. В жилых домах были установлены 417 систем погодного регулирования. Предприятие уже заменило более 33 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей и до конца года планирует довести этот показатель до 80 км.

Кроме того, все мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период были выполнены на КП «Харьковводоканал», в т. ч. перекладка и санация 16 км водопровода.

Также была проведена сезонная подготовка 171 трамвая (76%) и 78 троллейбусов (50%), отремонтировано 136 км трамвайных путей и 25 км контактной сети. К дорожным работам в осенне-зимний период подготовлено 230 единиц техники.