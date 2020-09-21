21.09.2020 13:37

Жители области, претендующие на субсидии, сокращают долги за газ (Харьковгаз Сбыт)

В августа домохозяйства Харьковщины сократили задолженность за природный газ почти на 10 млн грн.



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По состоянию на 1 сентября долг населения жителей Харькова и области составляет 2, 201 млрд грн. За 8 месяцев текущего года задолженность уменьшилась на 457 млн ​​грн, с начала года уровень расчетов населения за газ в регионе превышает 130%.

В ООО «Харьковгаз Сбыт» отметили, что из почти миллиона жителей региона около 210 тысяч клиентов получают субсидии. По состоянию на 1 сентября задолженность субсидиантов

за потребленный газ составила 48,5 млн грн.

В ведомстве напоминают, что при наличии долга на сумму более 340 грн жилищная субсидия на следующий сезон органами соцзащиты не назначается и призывает погасить задолженности.