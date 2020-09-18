Где в Харькове не будет воды 18 сентября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), ул. Морозова, 1(п. №11, стояк) до 20:00 18.09.20 г.
Шевченковский район:
ул. Старицкого, 28, 30, 32, ул. Тобольская, 33, пр. Науки (Ленина), 29, 29-а, 31, 31-а, 35, 37, пр. Победы, 59, 66, 66-а, ул. Новопрудная, 4, 9-а, ул. Старицкого, 15, 16, ул. Сумгаитская, 2, 4, 5, 5-а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, ул. Космонавтов, 8, ул. Деревянко, 30, 32, 34, 36, 48, 52, ул. Клочковская, 244 (п. №6), ул. Ахсарова, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 18.09.20 г.
Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое, и тогда возникшие проблемы решатся сами собой.
Последний жаркий денек сентября: с утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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