Служба 1562 запустила чат-бот с информацией по всем ремонтам и отключениям

Telegram-чатбот городской диспетчерской службы «1562» уже доступен в тестовом режиме.
Об этом в своем телеграм-канале написал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
«С целью улучшения коммуникаций между жителями Харькова и городской властью в 2007 году была создана Городская диспетчерская служба 1562. За эти годы служба стала незаменимой помощницей харьковчанам в решении их жилищно-коммунальных вопросов. Служба 1562 принимает более 1 миллиона заявок в год и мгновенно передает их исполнителям услуг.
В том числе благодаря работе службы 1562 наш город становится всё чище и красивее.
Моя команда постоянно работает над повышением качества работы службы 1562, внедряя новые технологии и расширяя каналы коммуникаций с жителями. Уже сейчас, кроме голосового сообщения на бесплатный номер 1562, вы можете оставить заявку на сайте службы.
В последнее время все популярнее становятся социальные сети и онлайн-мессенджеры. А одним из последних трендов стали чатботы.
По моему поручению коммунальным предприятием Городской информационный центр создан и уже доступен в тестовом режиме новый Telegram-чатбот городской диспетчерской службы «1562». Чатбот позволяет без взаимодействия с оператором службы 1562 получать информацию о плановых и аварийных работах, связанных с отключением холодной и горячей воды, отопления, внутреннего электроснабжения дома и лифта по вашим адресам.
Функционал чатбота будет постоянно расширяться. Ваши предложения и отзывы о работе чатбота принимаются разработчиками в чатботе или на электронную почту [email protected]
Приглашаю всех харьковчан, которые пользуются мессенджером Telegram, подключиться к чатботу t.me/Kharkiv1562Bot для получения оперативной и достоверной информации.
Любить Харьков - работать для людей!», – говорится в сообщении.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
На 14 сентября (1 сентября по старому стилю) приходится Новолетие, или Славянский Новый год.
влажность:
давление:
ветер: