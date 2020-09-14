14.09.2020 09:12

Служба 1562 запустила чат-бот с информацией по всем ремонтам и отключениям

Telegram-чатбот городской диспетчерской службы «1562» уже доступен в тестовом режиме.



//biz.liga.net

Об этом в своем телеграм-канале написал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«С целью улучшения коммуникаций между жителями Харькова и городской властью в 2007 году была создана Городская диспетчерская служба 1562. За эти годы служба стала незаменимой помощницей харьковчанам в решении их жилищно-коммунальных вопросов. Служба 1562 принимает более 1 миллиона заявок в год и мгновенно передает их исполнителям услуг.



В том числе благодаря работе службы 1562 наш город становится всё чище и красивее.

Моя команда постоянно работает над повышением качества работы службы 1562, внедряя новые технологии и расширяя каналы коммуникаций с жителями. Уже сейчас, кроме голосового сообщения на бесплатный номер 1562, вы можете оставить заявку на сайте службы.



В последнее время все популярнее становятся социальные сети и онлайн-мессенджеры. А одним из последних трендов стали чатботы.



По моему поручению коммунальным предприятием Городской информационный центр создан и уже доступен в тестовом режиме новый Telegram-чатбот городской диспетчерской службы «1562». Чатбот позволяет без взаимодействия с оператором службы 1562 получать информацию о плановых и аварийных работах, связанных с отключением холодной и горячей воды, отопления, внутреннего электроснабжения дома и лифта по вашим адресам.



Функционал чатбота будет постоянно расширяться. Ваши предложения и отзывы о работе чатбота принимаются разработчиками в чатботе или на электронную почту [email protected]



Приглашаю всех харьковчан, которые пользуются мессенджером Telegram, подключиться к чатботу t.me/Kharkiv1562Bot для получения оперативной и достоверной информации.



Любить Харьков - работать для людей!», – говорится в сообщении.