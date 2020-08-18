18.08.2020 11:22

Нафтогаз позволил харьковчанам бронировать газ на год вперед

В условиях рынка газа потребителям можно хеджировать свои риски.



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ООО "Газоснабжающая компания (ГПК) "Нафтогаз Украины" разрешила потребителям бронировать себе газ и фиксировать цену на него на год вперед в условиях открытого с 1 августа рынка газа для населения. Об этом сообщается на сайте компании.

Основное преимущество тарифа на газ "Годовой" заключается в возможности получить необходимый объем газа, который клиент потребляет в течение года, без предоплаты. Этот тариф поможет прогнозировать свои расходы на газ и не переплачивать в условиях роста рыночных цен.

По условиям тарифа, клиенту предлагается платить за природный газ в течение 12 месяцев по фиксированной ежемесячной цене. В августе цена по годовому тарифу составляет 4,73 грн/куб.м с НДС и без стоимости транспортировки, которая оплачивается отдельно харьковскому облгазу.

Сообщается, что в сентябре цена тарифа "Годовой" будет пересмотрена, и на следующие 12 месяцев цена газа зафиксируется по новому тарифу, но для клиентов, которые приобрели газ по августовской цене в течение года она неизменна.

Перед переходом на тариф "Годовой" для клиента будет рассчитан рекомендованный годовой объем потребления газа - или на основе данных за прошедшие 12 месяцев, или на основе потребительского профиля (только газовая плита; газовая плита и бойлер; котел и/или газовая плита, бойлер) для тех, кто только подключился к газораспределительной сети.

Подключение к тарифу происходит с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявки о подключении.

В сообщении говорится, что, если клиент использует расчетный объем газа быстрее, чем за 12 месяцев, он будет оплачивать дополнительный объем потребления по расценкам по тарифу "Годовой". Если клиент не использует расчетный объем газа за 12 месяцев, деньги за неиспользованный газ будут возвращены на его абонентский счет.

После окончания действия тарифа "Годовой", клиент автоматически возвращается на тариф "Месячный". Подключить тариф "Годовой" можно в личном электронном кабинете.

Платежки за потребленный газ в рамках годового тарифа будут формироваться онлайн - в личном кабинете или через чат-бот. Платить ежемесячно по условиям годового тарифа необходимо до 15 числа месяца потребления.

Также клиент имеет возможность изменить тариф "Годовой" на тариф "Месячный" один раз в 12 месяцев.

Сейчас ГПК "Нафтогаз Украины" предлагает своим бытовым клиентам два тарифа: "Годовой" и "Месячный". По условиям последнего, цена на газ меняется каждый месяц и устанавливается до начала месяца потребления.