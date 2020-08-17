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17.08.2020  15:38   

У житловому будинку на Салтівці замінюють трубопровід

Заміну трубопроводу холодного водопостачання проводять бригади КП «Харківводоканал» у житловому будинку по вул. Бучми, 50.


//city.kharkov.ua
Як повідомив начальник управління з обслуговування внутрішньобудинкових мереж КП «Харківводоканал» Валерій Харлан, цей трубопровід постачає водою не тільки сім під'їздів будинку №50, а й ще три сусідні будинки. У разі одноразової заміни внутрішньобудинкової мережі довелося б відключити споживачів від води на п'ять днів. Тому ремонт виконується поетапно, щоб мінімізувати незручності для жителів.
 
«В один день ми відключаємо від водопостачання лише один під'їзд і по завершенню робіт знову його підключаємо. І так у тиждень ми робимо ремонт в одному-двох під'їздах, по черзі відключаємо лише на один день. Зараз ми закінчуємо п'ятий за рахунком під'їзд. У нас залишається на наступний тиждень виконати заміну трубопроводу ще в двох під'їздах», - повідомив начальник управління.
 
Усі роботи комунальники планують завершити до кінця серпня.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  коммунальщики, водоканал, харьков, трубопровод
 
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