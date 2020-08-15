Где в Харькове не будет воды 15 августа

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 15 августа Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно): окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные 15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.