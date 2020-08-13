13.08.2020 11:04

Поселок Жуковского, Шишковка и Лесопарк в пятницу останутся без воды: список адресов

В пятницу, 14 августа, с 10:00 до 24:00 будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Киевского и Шевченковского районов.



//vodokanal.kharkov.ua

КП «Харьковводоканал» сообщает, что временное отключение воды связано с проведением ремонтных работ на водоводе D=1000 мм по улице Фронтовой.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».