Поселок Жуковского, Шишковка и Лесопарк в пятницу останутся без воды: список адресов

Список адресов, где не будет водыТелефон для справок: 15-33.
В пятницу, 14 августа, с 10:00 до 24:00 будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Киевского и Шевченковского районов.
КП «Харьковводоканал» сообщает, что временное отключение воды связано с проведением ремонтных работ на водоводе D=1000 мм по улице Фронтовой.
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Список адресов, где не будет водыТелефон для справок: 15-33.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
влажность:
давление:
ветер: