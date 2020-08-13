Главная Новости ЖКХ Поселок Жуковского, Шишковка и Лесопарк в пятницу останутся без воды: список адресов
13.08.2020  11:04   

Поселок Жуковского, Шишковка и Лесопарк в пятницу останутся без воды: список адресов

В пятницу, 14 августа, с 10:00 до 24:00 будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Киевского и Шевченковского районов.


//vodokanal.kharkov.ua

КП «Харьковводоканал» сообщает, что временное отключение воды связано с проведением ремонтных работ на водоводе D=1000 мм по улице Фронтовой.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, порыв, ремонт труб
 
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