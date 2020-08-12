Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
12.08.2020  10:14   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 11 августа было устранено 16 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: пр. Московский, 304-а, ул. Мироносицкая, 9, ул. Жилярди, 95-а, ул. Академика Проскуры, 10, ул. Валентиновская (Блюхера), 19, ул. Героев Труда, 68-б, ул. Дизельная, 28, ул. Базарная, ул. Обоянская, 6, ул. Ковтуна, 40, ул. Каштановая, 29, ул. Валентиновская (Блюхера), 19 (буфет), ул. Дмитриевская, 12, пр. Победы, 59, ул. Орская/пер. Аральский, пр. Людвига Свободы, 20.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.08 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 12 августа. Список адресов 11.08 ЖКХ Двум районам Харькова в среду отключат воду: список адресов 11.08 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 