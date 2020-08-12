Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 11 августа было устранено 16 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пр. Московский, 304-а, ул. Мироносицкая, 9, ул. Жилярди, 95-а, ул. Академика Проскуры, 10, ул. Валентиновская (Блюхера), 19, ул. Героев Труда, 68-б, ул. Дизельная, 28, ул. Базарная, ул. Обоянская, 6, ул. Ковтуна, 40, ул. Каштановая, 29, ул. Валентиновская (Блюхера), 19 (буфет), ул. Дмитриевская, 12, пр. Победы, 59, ул. Орская/пер. Аральский, пр. Людвига Свободы, 20.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. То, что в другое время требует от вас больших усилий, сегодня может даваться с легкостью.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
влажность:
давление:
ветер: