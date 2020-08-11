Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
11.08.2020  13:21   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 10 августа было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


// vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Мироносицкая, 9, ул. Шишковская, 8-а, ул. Валентиновская (Блюхера), 30, Салтовское шоссе, 133, Белгородское шоссе, 1, ул. Танкопия, 43, ул. Щигровская, 74, ул. Гордиенковская, 48, пер. Руставели, 4-а, пр. Гагарина, 137, пр. Победы, 66-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, порыв, ремонт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.08 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 11 августа. Список адресов 10.08 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 10.08 ЖКХ Двум районам Харькова отключат воду: список адресов
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 