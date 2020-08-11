Как коммунальщики ликвидируют порывы

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Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 11 августа Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 12 августа В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.