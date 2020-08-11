Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 10 августа было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Мироносицкая, 9, ул. Шишковская, 8-а, ул. Валентиновская (Блюхера), 30, Салтовское шоссе, 133, Белгородское шоссе, 1, ул. Танкопия, 43, ул. Щигровская, 74, ул. Гордиенковская, 48, пер. Руставели, 4-а, пр. Гагарина, 137, пр. Победы, 66-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
11 августа в нашем городе (в разные годы) вошли в строй станции на двух линиях метрополитена.
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