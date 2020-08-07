Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 6 августа было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Грицевца, 25, ул. Северина Потоцкого, 34-а, ул. Шевченко, 137, ул. Кольцевая, 44, Белгородское шоссе, 8/1, ул. Березовская, 28, ул. Академика Павлова, 309-в, пр. Тракторостроителей, 110, ул. Академика Павлова, 142-б, ул. Гвардейцев Широнинцев, 14, ул. Ивана Кобзы (Черникова), 36, ул. Саратовская, 47, пер. Молчановский, 19, пр. Победы, 64, пер. 1-й Орский, 11, ул. Ахсарова, 15-а, ул. Деревянко/ул. Космонавтов.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без существенных осадков.
В первую пятницу августа отмечается Международный день пива – неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка.
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