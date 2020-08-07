07.08.2020 10:41

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 6 августа было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Грицевца, 25, ул. Северина Потоцкого, 34-а, ул. Шевченко, 137, ул. Кольцевая, 44, Белгородское шоссе, 8/1, ул. Березовская, 28, ул. Академика Павлова, 309-в, пр. Тракторостроителей, 110, ул. Академика Павлова, 142-б, ул. Гвардейцев Широнинцев, 14, ул. Ивана Кобзы (Черникова), 36, ул. Саратовская, 47, пер. Молчановский, 19, пр. Победы, 64, пер. 1-й Орский, 11, ул. Ахсарова, 15-а, ул. Деревянко/ул. Космонавтов.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.