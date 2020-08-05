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05.08.2020  08:41   

У Харкові борються з рекламою наркотиків

171 реклама наркотиків була прибрана з вулиць Харкова у рамках програми «Чисте місто».


// city.kharkov.ua

Про це на засіданні постійної комісії з питань забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян Харківської міської ради повідомив директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Валентин Топчій.

Він доповів про хід виконання програми з протидії поширенню наркоманії і зниження шкоди від вживання психотропних речовин «Чисте місто» на 2019-2020 роки. За його словами, загалом було отримано 105 повідомлень про продаж наркотичних засобів і психотропних речовин, а також 204 повідомлення про їх рекламу.

Валентин Топчій зазначив, що за кожним зверненням про виявлені факти збуту наркотиків інформація спрямовується до правоохоронних органів.

«Ми плідно співпрацюємо з управлінням Національної поліції. Як тільки надходить дзвінок на «15-62» про закладки, інформація надходить і нам, і в поліцію. Потім дублюємо і посилаємо їм підтвердження, що нам надійшло звернення, і вони починають його відпрацьовувати. Якщо є повідомлення щодо реклами, то ми відразу передаємо дані до районних адміністрацій, і працівники житлово-комунального господарства протягом двох-трьох днів її ліквідують», - повідомив директор департаменту.

Нагадаємо, що також у місті працює чат-бот «Стопнаркотик». Для того, щоб до нього приєднатися, потрібно зайти за адресою @stopdrugsbot у мережі «Telegram» і отримати інструкцію, як виявляти адреси каналів з продажу наркотиків і блокувати їх.

Источник:   ХМР
 Тэги:  чистый город, реклама, наркотики, харьков
 
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