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04.08.2020  12:52   

Отключение воды и проведение ремонтных работ в части Шевченковского и Киевского районов переносится

Отключение воды на сутки перенесли с 5 на 13 августа.


://vodokanal.kharkov.ua

оммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 13 августа 08:00 до 14 августа 12:00 будет прекращено водоснабжение:

части Шевченковского района, ограниченной:

- р. Лопань, окружной дорогой до пос. Пятихатки, территорией лесопарка, Белгородским шоссе, территорией Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького, ул. Отакара Яроша, ул. Семена Кузнеца, ул. Полярной, ул.  Джанкойской, 1-м въездом Дорошенковским;

части Киевского района, ограниченной:

- Белгородским шоссе, территорией лесопарка, пос. Жуковского (в том числе частного сектора), ул. Чуйковской, ул. Саперной, ул. Интернатской, территорией завода «ФЭД».

Ранее проведение планово-предупредительных работ было запланировано на 5 августа.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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