Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 2 августа было устранено 18 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Мира, 94, ул. Кольцевая, 29, ул. Баркалова, 9, ул. Академика Павлова, 271, ул. Спартака, 10, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 90, ул. Освобождения, 5, ул. Полтавский Шлях, 175, ул. Клочковская, 228, ул. Баркалова (Тельмана), 14, пер. Подольский (ул. Гамарника), 17, ул. Кузнечная, 25, ул. Танкопия, 8, ул. Державинская, 2, пр. Победы, 62, ул. Дербентская, 109, ул. Клочковская, 191, ул. Данилевского, 17.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День наделяет такими качествами, как рассудительность и трезвый расчет, эмоции же и чувства отступят на второй план.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Праздник бахчевых берёт начало в Америке, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза.
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