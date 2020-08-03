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03.08.2020  11:01   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 2 августа было устранено 18 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Мира, 94, ул. Кольцевая, 29, ул. Баркалова, 9, ул. Академика Павлова, 271, ул. Спартака, 10, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 90, ул. Освобождения, 5, ул. Полтавский Шлях, 175, ул. Клочковская, 228, ул. Баркалова (Тельмана), 14, пер. Подольский (ул. Гамарника), 17, ул. Кузнечная, 25, ул. Танкопия, 8, ул. Державинская, 2, пр. Победы, 62, ул. Дербентская, 109, ул. Клочковская, 191, ул. Данилевского, 17.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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