28.07.2020 12:31

Где в Харькове не будет воды 28 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Героев Труда, 20-а (п. №3, стояк), ул. Академика Проскуры, 8 до 20:00 28 июля.



Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №6, стояк) до 17:00 28 июля., ул. Сергеевская, 8-а (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23-е (п. №2) до 20:00 28 июля.



Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 47-в (п. №4), пр. Московский, 200/1 (п. №4, стояк) до 20:00 28 июля.



Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 1(п. №1) до 17:00 28 июля;

ул. Менделеева, 23/2 (п. №1, стояк), ул. Цементная (ч/с), пер. Метизный (ч/с), ул. Коростельская (ч/с), ул. Пятисотницкая (ч/с), ул. Старогригоровская (ч/с) до 20:00 28 июля.



Основянский район:

ул. Сидоренковская (ч/с), ул. Саратовская (ч/с), проезд Верещаковский (Красного Милиционера) (ч/с), б-р Нетеченский (ч/с), пер. Рыбасовский, 3/5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, въезд 2-й Староверещаковский (ч/с), ул. Редина (Комсомольская), 21-а (п. №1) до 20:00 28 июля.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 1, 1-а,5, 6/4, 6/5, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 9, 21-а-в, ул. Александра Матросова, 8-а (п. №1), пр. Героев Сталинграда, 161 (п. №6, стояк) до 20:00 28 июля.



Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 11 (п. №3) до 17:00 28 июля., ул. Полтавский шлях, 84 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 12 к.2 (п. №1, стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №5, стояк) до 20:00 28 июля.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 274, 276-а-б, ул. Алексеевская, 14-а, пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3), 26 (п. №5), ул. Балакирева, 19-а (п. №1) до 17:00 28 июля., пл. Павловская (Розы Люксембург), 5 (п. №5, стояк) до 20:00 28 июля.