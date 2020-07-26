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26.07.2020  10:38   

Где в Харькове не будет воды 24 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Героев Труда, 12- г(стояк) до 20:00 26 июля.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 107- а(п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 132-а (п. №2, стояк), ул. Руслана Плоходько (Эйдемана), 15-в (п. №4, стояк) до 20:00 26 июля.

Немышлянский район:
ул. Багратиона, 20 (п. №1) до 20:00 26 июля.

Новобаварский район:
ул. Менделеева, 23/2 (п. №1, стояк), ул. Дмитриевская, 28 (п. №2, стояк), ул. Китаенко, 8 (п. №8, стояк) до 20:00 26 июля.

Основянский район:
ул. Сидоренковская (ч/с), ул. Саратовская (ч/с), проезд Верещаковский (Красного Милиционера) (ч/с) до 20:00 26 июля.

Слободской район:
ул. Каштановая, 8 (п. №1), пер. Забайкальский, 5 (п. №2) до 20:00 26 июля.

Холодногорский район:
ул. Полтавский шлях, 84 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 12 к.2 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №2, стояк), ул. Ильинская, 61 (п. №5, стояк) до 20:00 27 июля.

Шевченковский район:
пл. Павловская (Рози Люксембург ), 5 (п. №5, стояк), ул. Отакара Яроша, 43 (п. №1, стояк), пр. Победы, 62-д (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №6), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 51(п. №1, стояк) до 20:00 27 июля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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