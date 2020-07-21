Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
21.07.2020  12:06   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 20 июля было устранено 19 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Луи Пастера/ул. Пономаренковская, пос. Коммунист, (ул. Пулавская 14), ул. Кольцевая, 31, ул. Ямская/ул. Пантелеймоновская (Бакинских Комиссаров), ул. Академика Павлова, 285/угол пер.Дунаевского, ул. Владислава Зубено а(Тимуровцев), 54, ул. Гвардейцев Широнинцев, 25, шоссе Салтовское, 69-б, ул. Доватора, 44,  ул. Катаева, 9, пос. Песочин, ул.Надежды,15-а, ул. Крюковская, 43-а, ул. Маршака, 39-а, ул. Автомобильная, 1 (Песочин), ул. Автомобильная, 8 (Песочин), просп. Победы, 66-а, просп. Людвига Свободы, 24 (п. №1), просп. Людвига Свободы, 34, ул. Клочковская, 276-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, порыв, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.07 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 21 июля. Список адресов 20.07 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 20.07 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 20 июля. Список адресов
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 