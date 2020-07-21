Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 20 июля было устранено 19 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Луи Пастера/ул. Пономаренковская, пос. Коммунист, (ул. Пулавская 14), ул. Кольцевая, 31, ул. Ямская/ул. Пантелеймоновская (Бакинских Комиссаров), ул. Академика Павлова, 285/угол пер.Дунаевского, ул. Владислава Зубено а(Тимуровцев), 54, ул. Гвардейцев Широнинцев, 25, шоссе Салтовское, 69-б, ул. Доватора, 44, ул. Катаева, 9, пос. Песочин, ул.Надежды,15-а, ул. Крюковская, 43-а, ул. Маршака, 39-а, ул. Автомобильная, 1 (Песочин), ул. Автомобильная, 8 (Песочин), просп. Победы, 66-а, просп. Людвига Свободы, 24 (п. №1), просп. Людвига Свободы, 34, ул. Клочковская, 276-б.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать сегодня важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред.
Погоду будет обусловливать поле пониженного давления. Ожидается переменная облачность. В городе без осадков, по области возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.
Летние народные приметы часто связаны с полевыми работами.
влажность:
давление:
ветер: