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17.07.2020  15:04   

ХТЗ и Новые Дома на сутки останутся без воды: список адресов

В среду, 29 июля, КП «Харьковводоканал» проведет планово-предупредительные работы на водопроводных сетях в части Индустриального, Немышлянского и Слободского районов.


//vodokanal.kharkov.ua

С 8:00 29 июля до 8:00 30 июля будет прекращено водоснабжение:

– части Индустриального района, ограниченной ул. Свистуна, железнодорожным полотном, ул. Пятихатской, ул. Луи Пастера, пер. 1-м Котласским, ул. Зеленодольной, ул. Василия Клочкова, ул. Днестровской, пос. Новозападным, а также пос. Затишье;

– части  Немышлянского района, ограниченной ул. Свистуна, железнодорожным полотном, пер. Енакиевским, пр. Велозаводским, ул. Высокогорной, ул. Ясеневой, пр. Тракторостроителей, пр. Московским, ул. Харьковских Дивизий, пос. Новозападным;

– части Слободского района, ограниченной  ул. Танкопия, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Сталинграда, ул. Ньютона, ул. Садовопарковой, ул. Харьковских Дивизий до ул. Танкопия.

Список адресов, где отключат воду

Телефон для справок: 15-33.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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