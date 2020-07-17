17.07.2020 15:04

ХТЗ и Новые Дома на сутки останутся без воды: список адресов

В среду, 29 июля, КП «Харьковводоканал» проведет планово-предупредительные работы на водопроводных сетях в части Индустриального, Немышлянского и Слободского районов.



//vodokanal.kharkov.ua

С 8:00 29 июля до 8:00 30 июля будет прекращено водоснабжение:

– части Индустриального района, ограниченной ул. Свистуна, железнодорожным полотном, ул. Пятихатской, ул. Луи Пастера, пер. 1-м Котласским, ул. Зеленодольной, ул. Василия Клочкова, ул. Днестровской, пос. Новозападным, а также пос. Затишье;

– части Немышлянского района, ограниченной ул. Свистуна, железнодорожным полотном, пер. Енакиевским, пр. Велозаводским, ул. Высокогорной, ул. Ясеневой, пр. Тракторостроителей, пр. Московским, ул. Харьковских Дивизий, пос. Новозападным;

– части Слободского района, ограниченной ул. Танкопия, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Сталинграда, ул. Ньютона, ул. Садовопарковой, ул. Харьковских Дивизий до ул. Танкопия.

Список адресов, где отключат воду

Телефон для справок: 15-33.