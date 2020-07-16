16.07.2020 10:57

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 15 июля было устранено 23 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Роганская, 161, ул. Сивашская, 59, ул. Леся Сердюка, 40, ул. Старова, 67, ул. Академика Проскури, 5/7, ул. Леси Украинки, 8, ул. Екатерининская (Примакова), 40/42, пр. Ново-Баварский (Ильича), 27, ул. Козюлинская, 28, ул. Грековская, 79, ул. Самодеятельная, 4, ул. Золочевская, 13, ул. Ахсарова, 7, ул. Алексеевская, 14-а, пр. Победы, 76, пр. Людвига Свободы, 26, ул. Новгородская, 4-а, ул. Екатерининская (Примакова), 40/42, пр. Победы, 46-а, ул. Сухумская, 11, ул. Ахсарова, 7, пр. Людвига Свободы, 35-а, ул. Космическая, 6.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.