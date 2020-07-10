Где в Харькове не будет воды 10 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 33, 47, 49 до 20:00 10 июля.
Киевский район:
ул. Шишковская, 6-а (спаренный стояк), ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 10 июля.
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20-а (п. №2, стояк) до 17:00 10 июля.
Основянский район:
пр. Гагарина, 316 (п. №1) до 20:00 10 июля.
Холодногорский район:
ул. Лагерная, 71/1 (п. №4, стояк) до 20:00 11 июля.
Именно сегодня будет легче признаться в своих затаенных чувствах, в том числе и в любви, или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков
Впервые футбольный арбитр использовал свисток в Англии.
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