Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 10 июля. Список адресов
10.07.2020  08:22   

Где в Харькове не будет воды 10 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 33, 47, 49 до 20:00 10 июля.

Киевский район:
ул. Шишковская, 6-а (спаренный стояк), ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 10 июля.

Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20-а (п. №2, стояк) до 17:00 10 июля.

Основянский район:
пр. Гагарина, 316 (п. №1) до 20:00 10 июля.

Холодногорский район:
ул. Лагерная, 71/1 (п. №4, стояк) до 20:00 11 июля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.07 ЖКХ В Соборном переулке коммунальщики устраняют причину провала дороги 10.07 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 09.07 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 