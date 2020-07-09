Где в Харькове не будет воды 9 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 13-в (п. №3) до 20:00 9 июля.
Киевский район:
ул. Старова (ч/с) до 20:00 9 июля.
Московский район:
ул. Академика Павлова, 132-в, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29 (стояк) до 20:00 9 июля.
Слободской район:
ул. Полевая, 87 (п. №2) до 20:00 9 июля.
Холодногорский район:
пер. Пластичный, 10, ул. Ильинская, 67 (п. №2,3, стояк) до 20:00 9 июля.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 67-а (п. №1, стояк), ул. Космонавтов, 3 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 336-а, 338-а, 344-а, пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1, стояк) до 20:00 9 июля.
Звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить: есть риск совершить немало ошибок.
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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