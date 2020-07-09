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09.07.2020  08:43   

Где в Харькове не будет воды 9 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 13-в (п. №3) до 20:00 9 июля.

Киевский район:
ул. Старова (ч/с) до 20:00 9 июля.

Московский район:
ул. Академика Павлова, 132-в, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29 (стояк) до 20:00 9 июля.

Слободской район:
ул. Полевая, 87 (п. №2) до 20:00 9 июля.

Холодногорский район:
пер. Пластичный, 10, ул. Ильинская, 67 (п. №2,3, стояк) до 20:00 9 июля.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 67-а (п. №1, стояк), ул. Космонавтов, 3 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 336-а, 338-а, 344-а, пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1, стояк) до 20:00 9 июля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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