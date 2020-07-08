Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 7 июля было устранено 20 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: проезд 6-й Зеленодольский, 1-3, ул. Шевченко, 128, ул. Шишковская, 10, пр. Тракторостроителей, 65, ул. Дидро, 1, ул. Героев Труда, 19, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а, пер. Маргариновый, 9/2, пос. Песочин (ул. Надежды, 15), ул. Гагарина (Песочин), 5, пр. Героев Сталинграда, 160, ул. Холодногорская, 16, ул. Старицкого, 30, ул. Батумская (возле Национальной академии Национальной гвардии Украины), ул. Старицкого, 9-б, ул. 23 Августа, 47, ул. Деревянко, 22, ул. Архитекторов, 26, ул. 23 Августа/ул. Шекспира, ул. Деревянко, 58.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Середина недели будет облачной. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.
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