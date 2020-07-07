Где в Харькове не будет воды 7 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 225 (п. №1, стояк) до 20:00 7 июля.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 95 (п. №2, стояк), 107 (п. №7, стояк), ул. Героев Труда, 30 (п. №5, стояк), ул. Познанская, 3 (п. №6, стояк) до 17:00 7 июля;
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 7 июля., ул. Героев Труда, 30 (п. №5, стояк) до 20:00 8 июля.
Слободской район:
ул. Монюшко, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 7 июля.
Холодногорский район:
пер. Донбассовский, 17 (стояк) до 20:00 7 июля.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 47 (отключена нижняя подача с 1-6 эт.), ул. Деревянко, 58, ул. Балакирева, 43, ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 64-а (п. №9, стояк), пр. Науки (Ленина), 86 (п. №5), ул. Есенина, 10 (п. №7) до 20:00 7 июля.; ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк), пр. Победы, 60-а (п. №3), 62-б (п. №2, стояк) до 20:00 8 июля.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без существенных осадков. Днем местами на западе области кратковременный дождь, гроза, в городе без осадков.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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