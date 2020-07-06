06.07.2020 09:20

Как изменился Молодежный парк после реконструкции: мнение харьковчан (ВИДЕО)

Современный, европейский и сейчас полностью оправдывает свое название - Молодежный. Обновленный парк по улице Пушкинской стал еще одним центром семейного отдыха и занятий спортом.



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Инициатором реконструкции Молодежного парка выступил Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Работы велись около двух лет. Перед проектировщиками была непростая и довольно сложная задача - сбалансировать пространство этой локации, где сосуществуют рядом памятник жертвам Чернобыльской катастрофы, храм и спорткомплекс Харьковского политеха.



Поэтому в ходе реконструкции территорию площадью около 1500 квадратных метров было решено разбить на зоны, где, не мешая друг другу, теперь могут проводить время люди разного возраста с разными предпочтениями.



И горожане уже оценипли, что получилось.



Ирина и Аннета, харьковчанки:

Максимально комфортно здесь! Сейчас здесь есть зоны для отдыха, для развлечений, для спорта. Я в детстве здесь занималась синхронным плаванием и сейчас мне очень мило и радостно видеть как всё здесь преобразилось! Поэтому мы с удовольствием сюда приходим! Я люблю Харьков за всё! Я рассказываю всем, что это самый лучший город в Украине. Много где жила, в разных станах Европы и мы всегда возвращаемся и любим наш город! Всем советую его посещать!



Юлия, харьковчанка:

Парк замечательный! Мы живём напротив и мы очень довольны, что нам сделали такой парк! Площадки замечательные, аллейки, озеленение, но в общем всё хорошо! Мы очень довольны парком и очень благодарны руководству городу в том, что нам предоставили такую зону отдыха! (СК) Я люблю Харьков, потому что это комфортный город для жизни, потому что этот город спокойный, это город успешных людей, город - в котором хочется жить!



Григорий Константинович, харьковчанин:

Харьков, пожалуй, самый лучший город по сравнению со всеми городами Украины, ну и это, конечно, заслуга харьковских властей. Геннадию Адольфовичу большой привет! И большое спасибо! За то, что он сделал город таким, каким он сейчас есть! Это, конечно, небо и земля по сравнению с тем, что было!



В прошлом году в Молодежном парке открыли урбан-парк, в этом - создали большую детскую игровую зону, дополнили спортзону, установили амфитеатр возле спорткомплекса политеха, где теперь можно проводить различные мероприятия: концерты, или те же посвящения в студенты.



Также в Молодежном парке построили самую большую в Харькове площадку для выгула собак, где можно проводить чемпионаты Украины и международные соревнования. А можно просто взять своего четвероногого и привести на тренировку. Для этого здесь есть все необходимые тренажеры.



При разработке проекта парка учли тропы, по которым ходят люди, и обустроили на их месте новые пешеходные дорожки. Одним словом, сделали все для людей.



Надежда, харьковчанка:

Ну если из десяти, то на десять! Я считаю, потому что здесь реально комфортно стало отдыхать с детьми и не только. Просто пройтись вечером с мужем. Тут классно что есть отдых для детей разного возраста. Для собак, что отдельно сделали площадку, где собаки отдельно от детей, это тоже немаловажно. Спортивная площадка - я тоже в восторге! Потому что утром тоже хочется себя в форму привести, чтобы бодрячком быть. Поэтому реально комфортно здесь! Люблю Харьков! Сейчас могу сказать за то, что он стал нереально красивым. И куда бы ты не ходил - неважно парк Горького, уже парк Молодёжный, сад Шевченко - везде очень круто! Везде очень комфортно стало и не стыдно. Знаете, приезжают родственники, даже из-за границы и их не стыдно, куда угодно поведи - везде красота, природа, везде ухожено, везде чистота! Поэтому я очень люблю Харьков и для меня это самый лучший город!



Алексей, харьковчанин:

Тут намного круче, чем давным давно. Потому что здесь очень много деток, но вечером ещё больше. Но сегодня я вечером не пойду гулять потому что мне надо на день рождение! Я люблю Харьков потому что здесь классно и весело. У меня тут много друзей и я скоро пойду в школу ещё. И зубы у меня ещё выпадают, когда идешь в школу всегда выпадают зубы!



Алексей, харьковчанин, владелец собаки:

Великолепно, очень круто! На самом деле в самом центре города. Мы столкнулись с проблемой, что в центре не было таких площадок и была прямо очередь, чтобы погулять. Здесь всё очень круто и за счёт большой территории площадки даже есть возможность разграничить общение собак мелких пород так и больших сразу, в одно время. Плюс ещё кинологам здесь предоставили возможность заниматься и ты здесь находишь себе комьюнити, который тебе поможет привести в порядок твоего питомца в плане воспитания. Я люблю Харьков за то, что он многонационален и то, что в Харькове заведено так, что если ты приехал и реализовался для Харькова - ты харьковчанин, а не просто родился здесь!

