05.07.2020 09:18

Где в Харькове не будет воды 5 июля

В части домов города временно прекращено водоснабжение



://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Козюлинская (ч/с), пер. Ижевский, 5, 5-а, 7 до 20:00 05.07.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Маршала Рыбалко, 87 (п. №1, спаренный стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 7 (п. №7, стояк) до 17:00 05.07.20 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 5 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 39 (п. №2, стояк) до 20:00 05.07.20 г.; ул. Метростроителей, 20 (п. №2, стояк), ул. Саперная, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 06.07.20 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 05.07.20 г., ул. Героев Труда, 30 (п. №5, стояк) до 17:00 06.07.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 73-г (п. №3, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 41 (п. №4, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 29 (стояк) до 20:00 06.07.20 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 14 (п. №5) до 20:00 05.07.20 г.

Холодногорский район:

ул. Инициативная, 10/24 (п. №4, стояк) до 20:00 05.07.20 г.

Шевченковский район:

ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), ул. Очаковская, 82 (п. №2) до 20:00 05.07.20 г.; ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк), ул. Шекспира, 16 (п. №2, стояк) до 20:00 06.07.20 г.