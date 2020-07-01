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01.07.2020  08:33   

Где в Харькове не будет воды 1 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


//vodokanal.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Московский, 300 (п. №2, стояк) до 20:00 1 июля.

Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 203 (п. №3), 205, 207, пр. Жуковского, 1 (п. №5, стояк) до 20:00 1 июля.

Московский район:
ул. Академика Павлова, 140 (п. №5,14), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №2, стояк) до 17:00 1 июля;
ул. Валентиновская (Блюхера), 23-в (п. №5, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 38-г (п. №3, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 22 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская  (Блюхера), 38 (п. №2), ул. Академика Павлова (ч/с)  до 20:00 1 июля.

Немышлянский район:
проезд Стадионный, 2/4 (п. №1, стояк) до 17:00 1 июля;
ул. Ферганская, 33-а, ул. Ферганская, 31-а (п. №1, стояк), 33-б (п. №5, стояк), Салтовское шоссе, 108 (п. №3, стояк) до 20:00 1 июля.

Новобаварский район:
ул. Власенко, 6 (п. №1, стояк), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 13 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 1 июля.

Основянский район:
пр. Гагарина, 60 (п. №4, стояк) до 20:00 1 июля.

Слободской район:
ул. Танкопия, 10 (п. №10, стояк) до 20:00 1 июля.

Холодногорский район:
ул. Житная (ч/с), ул. Холодногорская, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 1 июля.

Шевченковский район:
пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк), 70 (п. №10, стояк) до 20:00 1 июля;
пр. Победы, 76 (п. №8, стояк) до 20:00 2 июля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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