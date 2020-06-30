30.06.2020 12:00

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 26, 27, 28 и 29 июня было устранено 67 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Луи Пастера, 320-а, ул. Роганская, 161, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 40, ул. Академика Павлова, 140, ул. Олимпийская, 19, пер. Унеченский, 49, Григоровское шоссе (Комсомольское), 88, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 78, ул. Тернопольская, 19, ул. Ахсарова, 3-в, ул. Грековская, 44, ул. Куряжанская, 9, ул. Ахсарова, 15-а, ул. Аграрная, 13/29, ул. Луи Пастера, 320, ул. Роганская, 156, ул. Большая Кольцевая, 6, пр. Тракторостроителей, 65, пер. Ладожский, 6-а, ул. Гвардейцев Широнинцев, 14, ул. Коростельская, 46, ул. Баркалова (Тельмана), 12, ул. Коновалова, 111, ул. Клочковская, 345, ул. Зерновая, 6, ул. Подлесная, 1-а, пр. Победы, 74-е, пр. Людвига Свободы, 46-в, ул. Клочковская, 341-г, ул. Кубанская, 87, ул. Роганская, 132, ул. Астрономическая, 35-и, ул. Академика Павлова, 305, ул. Семиградская, 11-13, ул. Константина Калинина (Калинина), 6, ул. Козюлинская/ул. Дудинской (Нариманова), пос. Скуридина Дача, 1, ул. Некрасова (Песочин), 11, ул. Макеевская, 53-а, ул. Плехановская, 134-а, проезд Садовый, 26, ул. Морозова/ул. Костычева, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 30, пр. Победы, 65-а, пр. Людвига Свободы, 48, ул. Кутузовская, 18, пр. Московский, 300, ул. Роганская, 89 (кор. №2), ул. Полиграфическая, 29, ул. Михаила Водяного (Щербакова), 7, пр. Московский, 298-а, ул. Академика Проскуры, 9-а, ул. Дидро, 12, ул. Гвардейцев Широнинцев, 3-5, ул. Академика Павлова, 118-а, ул. Валентиновская (Блюхера), 25-в, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 72, ул. Амосова, 23, ул. Туркестанская, 26-28. Ул. Немышлянская, 56-а, ул. Бригадная, 60, Окружная дорога (возле Киевской трассы), ул. Докучаева, 9-а, ул. Новгородская, 4-а, ул. Ахсарова, 23-23-а, пр. Людвига Свободы, 24-а, ул. Клочковская, 340-342.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.