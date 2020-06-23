Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 22 июня было устранено 16 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Дружбы Народов, 263, ул. Каразина, 6-б, ул. Изюмская, 20, пр. Победы, 62, ул. Василия Мельникова (Межлаука), 8/1, Григоровское шоссе (Комсомольское), 85, пр. Победы, 75, ул. Колонная, 4, ул. Коксовая, 1, ул. Баркалова (Тельмана), 25, пр. Победы, 65-а, ул. Дмитрия Вишневецкого (Днепропетровская), 44, ул. Тобольская, 9, ул. Клочковская, 345, пр. Победы, 75-а/2, ул. 23 Августа, 53-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы.
Ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Кратковременный дождь, гроза. Днем местами град, шквал 15-20 м/с.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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