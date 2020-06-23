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23.06.2020  08:46   

Где в Харькове не будет воды 23 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Мира, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 23 июня.

Киевский район:
ул. Саперная, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 23 июня.

Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 23 июня.

Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 24/17 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 23 июня;
проезд Стадионный, 8/4 (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 9/3 (п. №3, стояк) до 20:00 23 июня.

Новобаварский район:
пер. Коксовый (ч/с), ул. Райгородская (ч/с), ул. Свинаренко, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 23 июня.

Основянский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 5 (п. №2, стояк) до 20:00 23 июня.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 179 (п. №1, подъезд) до 20:00 23 июня.

Холодногорский район:
ул. Маршала Малиновского, 24 (п. №1), ул. Волонтерская (Социалистическая), 56 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 156 (п. №4, стояк) до 20:00 23 июня;
ул. Волонтерская (Социалистическая), 2-ж (п. №3, стояк), ул. Сергея Борзенко, 7 (п. №2) до 20:00 24 июня.

Шевченковский район:
пер. 23 Августа, 1 (п. №3, стояк), ул. Есенина, 1 (п. №2, стояк), ул. Космическая, 25 (п. №3, стояк) до 20:00 23 июня.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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