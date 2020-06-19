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19.06.2020  11:05   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 18 июня было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по адресам:
пр. Тракторостроителей, 107,
Салтовское шоссе, 145-147,
ул. Гарибальди, 7-7-а,
ул. Академика Павлова, 140,
ул. Героев Труда, 19-а,
пер. Соляниковский, 4,
проезд Садовый, 24,
пр. Победы, 70,
ул. Клочковская, 228.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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