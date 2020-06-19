Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 18 июня было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по адресам:
пр. Тракторостроителей, 107,
Салтовское шоссе, 145-147,
ул. Гарибальди, 7-7-а,
ул. Академика Павлова, 140,
ул. Героев Труда, 19-а,
пер. Соляниковский, 4,
проезд Садовый, 24,
пр. Победы, 70,
ул. Клочковская, 228.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь, местами гроза.
Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.
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