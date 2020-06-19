19.06.2020 11:05

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 18 июня было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по адресам:

пр. Тракторостроителей, 107,

Салтовское шоссе, 145-147,

ул. Гарибальди, 7-7-а,

ул. Академика Павлова, 140,

ул. Героев Труда, 19-а,

пер. Соляниковский, 4,

проезд Садовый, 24,

пр. Победы, 70,

ул. Клочковская, 228.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.