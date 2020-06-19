19.06.2020 08:22

ККЗ «Украина» на реконструкции: эксклюзивные кадры с места работ (ВИДЕО)

В Харькове продолжаются работы по реконструкции главного шоу площадке мегаполиса – киноконцертного зала «Украина». Благодаря современным технологиям удается не только сохранить первоначальный вид здания, но и добавить новые решения.



//izvestia.kharkov.ua

Киноконцертный зал «Украина» в Харькове был возведен еще в шестидесятых годах прошлого столетия. Он является крупнейшим в мегаполисе, вмещающим более 1700 зрителей. Здание в стиле модерн само по себе уникально и одновременно очень сложное.

Впервые за период своего существования киноконцертный зал переживает глобальную реконструкцию. «Украину» обновляют так, чтобы до малейших деталей сохранить ее первоначальный вид. В первую очередь экстерьер здания.



Киноконцертный зал закрыли на ремонт в прошлом году. за это время полностью обновили фасад, заменили окна, отреставрировали панно на входе, даже буквы в стиле шестидесятых. Внутри заменили все коммуникации. Обустроили места для внутренних туалетов. Сейчас продолжаются работы по отделке гримерных для артистов с душевыми, облицовка стен и обустройство зала.



Елена Леонова, директор Харьковского городского центра досуга молодежи:

Я с гордостью могу сказать, что она из лучших акустик не только Харькова и Украины, она именно у нас в «Украине», в ККЗ. Мы ее сейчас именно улучшили. Был заказан акустический расчет. Мы сейчас полностью ушли на звукопоглощающие панели, что стен, что потолка, которые позволят еще более улучшить звук для работы артистов, но и, соответственно, для того, чтобы зрители получали больше удовольствия от музыки, ради которой они в этот зал будут ходить.



Для комфорта зрителей все театральные кресла, согласно проекту реконструкции киноконцертного зала, будут новыми с мягким покрытием. Для людей с особыми физическими возможностями в зале отвели отдельные зрительские места. Кропотливая работа продолжается на сцене, что является сердцем «Украины».



Елена Леонова, директор Харьковского городского центра досуга молодежи:

Нам не хватало кулис, нам не хватало задников, нам не хватало занавеса. Теперь это все у нас появляется. Появляются 3 плана кулис. Появляется штакетное хозяйство на которое можно вешать любое звуковое и световое оборудование. У нас появляется штакет для огромного светодиодного задника. Это идет улучшение качества самих концертов. Зал сейчас не меняя свою конфигурацию, не меняя свой внешний вид становиться лучше благодаря новым технологиям.



Оживить киноконцертный зал «Украина» планируют подсветкой. На потолке и на стенах уже смонтировали соответствующее оборудование. Только на потолке будет более ста светильников. Заиграют цветом и ступени зрительного зала. Также киноконцертный зал засияет и извне.



Елена Леонова, директор Харьковского городского центра досуга молодежи:

У нас появилась современная подсветка букв, у нас появилась современная подсветка здания. Она абсолютно уникальная. Харьковчане, которые будут приходить на наши концерты, будут видеть даже обратный отчет последнего звонка театрального для того, чтобы войти в зал. Это теперь будет позволять технология.



Завершить весь объем работ, планируют уже в этом году. После чего киноконцертный зал «Украина», что является жемчужиной сада Шевченко, сможет принимать гостей, которые и оценят работу проектировщиков, архитекторов и исполнителей реконструкции.



