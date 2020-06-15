15.06.2020 10:25

В пригородах Харькова массовое отключение газа

На несколько дней на время работ будет временно приостановлена доставка газа потребителям



ФОТО: ПАО "Харьковгаз"

С 15.06.2020 г. по 19.06.2020 г. АО "Харьковгаз" будут проведены регламентные работы на газопроводах низкого давления в с. Кутузовка, с временным прекращением доставки газа потребителям с. Кутузовка, с. Момотово, с. Слободское, с. Прелестное Харьковского района.

Плановое отключение газа - 15.06.2020 г. в 09-00 ч.

Пуск газа в газопроводы низкого давления планируется начать с 17.06.2020 г. в 14-00 ч.

Планируемый срок завершения работ по пуску газа 19.06.2020 г. в 15-45 ч.