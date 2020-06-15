В пригородах Харькова массовое отключение газа

На несколько дней на время работ будет временно приостановлена доставка газа потребителям
С 15.06.2020 г. по 19.06.2020 г. АО "Харьковгаз" будут проведены регламентные работы на газопроводах низкого давления в с. Кутузовка, с временным прекращением доставки газа потребителям с. Кутузовка, с. Момотово, с. Слободское, с. Прелестное Харьковского района.
Плановое отключение газа - 15.06.2020 г. в 09-00 ч.
Пуск газа в газопроводы низкого давления планируется начать с 17.06.2020 г. в 14-00 ч.
Планируемый срок завершения работ по пуску газа 19.06.2020 г. в 15-45 ч.
Придерживаясь проверенных временем путей, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.
Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Местами гроза.
С понедельника у православных начинается Петров пост – самый короткий и легкий в году.
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