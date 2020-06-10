10.06.2020 15:06

У Харкові проводиться масштабна реконструкція парків і скверів

У 2020 році в місті планують провести реконструкцію 11 парків, скверів та зон відпочинку.



// city.kharkov.ua

Ремонтні роботи на більшій частині об'єктів вже ведуться і будуть завершені до кінця літа, повідомив директор Департаменту комунального господарства Олексій Богач.

Зокрема, розпочато реконструкцію скверів біля БК «Металіст», «Перемога», «Юність» (вул. Отакара Яроша), скверів Холодногірського, на бул. Юр'єва, «Коцюбинського» (вул. Пушкінська), «Конотопського» (на Новій Баварії), фонтану біля Палацу спорту. Також цього року будуть оновлені центральна алея в парку «Зелений гай», Гімназійна набережна від пров. Подільського до вул. Університетської, парковка на вул. Отакара Яроша. Крім того, найближчим часом в оновленому Саржиному яру відкриють ще один новий туалет, а восени - другу чергу велоестакади.



«Я думаю, що до початку осені харків'яни побачать результати нашої праці. Також зараз ведуться активні роботи в сквері на площі Свободи. Реконструкція цього об'єкта йде в максимальному режимі», - зазначив Олексій Богач.



Нагадаємо, сьогодні Харківський міський голова Геннадій Кернес узяв участь в церемонії відкриття після реконструкції Молодіжного парку.