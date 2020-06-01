01.06.2020 08:03

Где в Харькове не будет воды 1 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Александровский, 73 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 1 июня.



Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 1 июня.



Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (стояк) до 20:00 1 июня.



Слободской район:

пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк) до 20:00 1 июня.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 190/4 до 17:00 1 июня.



Шевченковский район:

пер. 23 Августа, 7 (п. №2, стояк), пр. Победы, 58 (п. №1, стояк) до 17:00 1 июня;

пр. Науки (Ленина), 37 (п. №4), пр. Победы, 60 (п. №3, стояк) до 20:00 1 июня.